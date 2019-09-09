Боксёр из Бурятии готовится к первому бою на чемпионате мира

Первый бой Георгий Кушиташвили проведёт 15 сентября
В Екатеринбурге состоялась церемония жеребьёвки участников чемпионата мира по боксу среди мужчин. Боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили (весовая категория до 81 кг) проведёт стартовый бой на чемпионате мира 15 сентября.
Первым соперником боксёра из Бурятии станет победитель пары Сэмми Ли (Уэльс) - Одаи Ольхиндави (Иордания).
Чемпионат мира по боксу открылся 8 сентября, церемония открытия состоялась в центре МВЦ «Екатеринбург-Экспо».
- Хочу поприветствовать всех в этом замечательном городе, поблагодарить Россию за радушный приём, большое спасибо генеральному секретарю федерации бокса России Умару Кремлеву и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, - сказал на открытии исполняющий обязанности президента международной ассоциации бокса (AIBA) Мохамед Мустасан. - Вы поддержали нас с огромным энтузиазмом, последние месяцы ситуация в AIBA была непростой, но мы вместе смогли ее преодолеть. Именно мировой чемпионат должен доказать всему миру, насколько преданы мы этому виду спорта. Не политика должна быть центром мира, а спорт.
В состав российской сборной вошли: Василий Егоров (52 кг), Альберт Батыргазиев (57 кг), Илья Попов (63 кг), Андрей Замковой (69 кг), Глеб Бакши (75 кг), Георгий Кушиташвили (81 кг), Муслим Гаджимагомедов (91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).
Чемпионат мира по боксу завершится 21 сентября.
Как сообщал «Байкал-Daily», Георгий Кушиташвили был выбран одним из двух помощников капитана сборной России.
Георгию 23 года, он уроженец села Бичура. Чемпион России 2015 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2016 года.
В 2017 году был включён в состав российской сборной на чемпионат Европы в Харькове, но государственная пограничная служба Украины не впустила в страну. Причина отказа в том, что Георгий бывал в Крыму.
Чемпион России 2018 года в весовой категории до 81 кг.
В июне 2019-го стал победителем всероссийских соревнований класса «А» «Байкал-2019» в Улан-Удэ.
Боксёр из Бурятии готовится к первому бою на чемпионате мира
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