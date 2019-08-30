В республике проходит акция «Автомотодонор»
Служба крови Бурятии с 29 по 30 августа приглашает автоклубы, мотоклубы и всех водителей на сдачу крови в рамках акции «Автомотодонор». Мероприятие состоится 31 августа.
- «АвтоМотоДонор» - это уникальный проект социальной направленности, который ежегодно привлекает внимание миллионов людей к вопросам развития добровольного донорства. Автоклубы и мотоклубы вносят существенный вклад в агитацию и пропаганду донорского движения в Бурятии. В этом месяце уже сдали кровь члены автоклубов Nissan03 и Autolife, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Сдать кровь могут здоровые люди, не болевшие гепатитом, сифилисом и не являющиеся носителем ВИЧ, старше 18 лет, весом более 50 кг. Важное условие: двое суток нельзя принимать алкоголь; за трое суток — анальгетики и аспирин; накануне необходимо исключить из рациона жирную пищу; женщинам нельзя сдавать кровь во время беременности или менструации, а также в течение года после родов.
При себе иметь паспорт и СНИЛС. Желающих вступить в ряды доноров ждут по адресу: Улан-Удэ, улица Пирогова, 7а. Телефон для справок 8(3012)43-72-34.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае в Улан-Удэ на Верхней Берёзовке впервые прошла спартакиада среди автоклубов. В состязаниях приняли участие более 160 человек из 14 автомобильных сообществ города.
Автоклубы Бурятии призывают поделиться кровью
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