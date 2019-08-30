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Строительство нового учебного блока школы №14 началось в Иркутске

Строительство нового учебного блока школы №14 началось в Иркутске
Общество,  Фото:Пресс-служба мэрии Иркутска
Учебный блок рассчитан на 525 мест

В Иркутске началось возведение нового учебного блока школы №14. Во время рабочего выезда мэр города Дмитрий Бердников осмотрел площадку под строительство. Как доложил заместитель мэра Александр Ким, новый учебный блок школы рассчитан на 525 мест.

В современном трёхэтажном здании предполагается разместить начальную школу. Кроме учебных классов в нем предусмотрены залы для занятий музыкой, спортом, игровая, большой актовый зал, а также столовая и другие помещения. Общая площадь здания – более 8 тысяч квадратных метров.

– Открытие новых зданий школ и детских садов к началу учебного года уже стало доброй традицией в Иркутске. Также традиционно каждый год мы начинаем возведение новых объектов. Строительство новых блоков на территории уже действующих учреждений образования ведём не первый год. Сейчас даём старт строительству нового учебного блока школы №14. Таким образом, это позволит нам перевести учеников на односменный режим обучения, – отметил Дмитрий Бердников. – На очереди возведение модулей к школам №53, №57, №75 и №76, гимназии №44. Ранее были построены основной корпус школы №64 и здание начальной школы №66.

Глава города напомнил, что 1 сентября своих первых учеников примет новая школа в микрорайоне Лесной, учебный блок гимназии №25. Также завершён капитальный ремонт школ №8, №9 и строительство спортивного модуля на территории школы №29. Кроме того, откроется сразу три детских сада: на улицах Касаткина, Академика Бурденко и на 20-м Советском переулке, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.


Иркутск школы
 
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