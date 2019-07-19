Рейтинг ожидаемо возглавил Владивосток
Аналитическое агентство «Автостат» подсчитало, что в России на начало года было более 3,3 млн легковых автомобилей, имеющих правое расположение руля. Это составляет около 8% всего автопарка страны.
Больше всего таких машин зарегистрировано во Владивостоке – 255,8 тыс. штук. Исторически так сложилось, что именно сюда ввозились праворульные автомобили из соседней Японии.
Второе место в рейтинге занимает Новосибирск, где числится 144,2 тыс. легковых машин с правым рулем. За ним следует Хабаровск (111,1 тыс. шт.). Только в этих трех городах парк праворульных машин превышает 100 тыс. единиц.
- Кроме них, в ТОП-10 городов РФ по числу автомобилей с правым рулем попадают: Красноярск (93,7 тыс. шт.), Иркутск (75,7 тыс. шт.), Уссурийск (65,8 тыс. шт.), Находка (65,4 тыс. шт.), Петропавловск-Камчатский (58,1 тыс. шт.), Омск (54,7 тыс. шт.) и Чита (50,4 тыс. шт.), - говорится в сообщении агентство «Автостат».
Иркутск и Чита вошли в число самых праворульных городов России
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