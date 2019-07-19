В Улан-Удэ бомбоубежище превратили в архивохранилище

Документы архива также позволяют жителям Бурятии изучить свою генеалогию, подтвердить трудовой стаж, размер заработный платы и размер пенсии. Всего в Улан-Удэ пять архивохранилищ, из них 2 – специализированные и 3 – приспособленные. На хранении в госархиве сегодня находится более миллиона дел, не стоит забывать, что объём документов увеличивается ежедневно. А храниться документы по закону должны 75 лет. Поэтому все пять архивохранилищ полностью загружены, в некоторых перегрузка составляет 120%.









- Благодаря финансированию со стороны правительства нашей республики мы сегодня находимся в этом новом отремонтированном архивохранилище, которое соответствует всем требованиям. Соблюден температурно-влажностный режим, световой режим, система газового пожаротушения и климат-контроль. Осталось оснастить помещение оборудованием. К осени этот зал хранилища будет готов, здесь разместиться около 130 тысяч единиц хранения. Надеемся, что помещение долго будет служить домом для наших архивов, - поделилась Бутит Жалсанова, директор архива.









- В 2023 году мы празднуем столетие республики. Наш долг - чтобы история нашей республики, организаций, многих наших известных людей – хранилась в хороших соответствующих условиях. Мы обсудили с коллегами ряд насущных вопросов, которые требуют дополнительного финансирования. Мы уже обратились в оргкомитет по празднованию 100-летия республики с ходатайством за подписью главы республики Алексея Самбуевича Цыденова. Сейчас мы ждем ответа от Ростелекома, если это будет оптимальная для бюджета цена, то, естественно, мы будем думать над тем, чтобы приобрести это здание для архивохранилища и оборудовать его в соответствии с самыми современными стандартами, - сообщил Игорь Зураев, зампред правительства республики.













здесь пока ещё нужен ремонт







Практически каждый месяц в Бурятии находят документы предприятий, действовавших в 90-ые годы. Бухгалтерские документы находятся в частных домах, сараях, подвалах. Эти документы понадобятся, к примеру, для выхода на пенсию.



















В здании на улице Ранжурова, 8, в подвале, который в советское время мог использоваться в качестве бомбоубежища, завершают ремонт. Осенью этого года здесь откроется помещение для Госархива республики.Госархив играет большую роль в обеспечении государственной безопасности, именно там хранятся документы под грифами «совершенно секретно» и «секретно». Документы используются в научных и культурно-просветительских целях. В архиве Бурятии хранятся уникальные фонды о пребывании декабристов в республике, о градостроительстве Верхнеудинска, документы монгольской письменности и документы о происхождении известных людей республики, таких как Михей Ербанов и Исай Калашников.В связи с такой загруженностью было решено отремонтировать старые подвалы – «бомбоубежища» здания на Ранжурова, 8 и разместить там архивы республики. Сейчас завершается ремонт первого блока подвала.При ремонте было очень сложно пробурлить дверные отверстия и вентиляционные ходы из-за толстых стен. Раньше подвалы могли использоваться в качестве бомбоубежищ.- Планируем закончить работу через 2-3 недели. Архивохранилище сделано по всем требованиям ГОСТа, соблюдены все строительные нормы и правила установки системы пожаротушения, освещения, отопления. Осталось закончить работу с вентиляцией и провести автоматику. Гарантийный срок эксплуатации помещения – 5 лет, - рассказал о ходе работ Дмитрий Цыдуев, главный инженер ООО «Индекс».Финансирование на ремонт было выделено в размере 15,9 миллионов рублей. Здание, в котором находится бывшее бомбоубежище, само по себе идеально подходит для хранения архивов из-за узких небольших окон. Поэтому Игорь Зураев, зампред правительства Бурятии, озвучил идею о приобретении всего здания под нужды госархива. Часть здания находится в республиканской собственности, часть – принадлежит Ростелекому.По словам Бутит Жалсановой, директора архива, даже если приобрести здание, весь архив не поместится. Но можно будет разгрузить приспособленные хранилища, где есть риск утраты документов.- Если эти два подвала ввести в эксплуатацию, то мы разгрузим хранилище на Ключевской, 31. Если нам выделят в этом здании ещё этажи, мы разгрузим 2 приспособленных хранилища. И тогда в республике будет 3 специализированных архивохранилища с запасом для приема новых документов на следующие 20-30 лет. Таким образом мы можем решить проблему загруженности хранилищ на годы вперед, - рассказала директор госархива республики.Игорь Зураев также отметил, что существует серьёзная задача оцифровки архивов, особенно тех, которые можно отнести к категории «особо важных». Необходимо иметь резервные копии документов, чтобы люди могли свободно их просматривать. Процесс только начат, сейчас оцифровано 3% всех документов.Ремонт второго блока подвала планируют завершить в следующем году. Там, возможно, установят второй ярус для стеллажей. Приблизительная смета на ремонт второго зала составила около 37 миллионов рублей, но деньги ещё не выделены. Во втором зале можно будет хранить более 200 тысяч дел.