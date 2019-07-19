За самкой соболя из Байкальского заповедника можно следить онлайн

Соболи Гром и Тучка живут в вольерном комплексе «Настоящий баргузинский соболь» визит-центра «Байкал заповедный»
В вольерах установлена видеокамера, и ведётся прямой эфир.
- Понаблюдать за красавицей Тучкой можно в режиме он-лайн на нашем канале, - сообщают в Байкальском заповеднике.
Соболь принадлежит к тем животным, у которых ритм суточной активности выражен нечётко. Прогнозировать появление зверька перед камерой невозможно.
- Наша Тучка наиболее активна на закате. Учитывайте разницу во времени между часовым поясом вашего региона и часовым поясом Бурятии MSK+5 (UTC+8), - поясняют в Байкальском заповеднике.
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Соболи Гром и Тучка живут в вольерном комплексе «Настоящий баргузинский соболь» визит-центра «Байкал заповедный»
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