В Тункинском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции присоединились ко всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»
Участники мероприятия прошлись по пешему маршруту и повторили правила безопасного поведения на дороге, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Основная задача акции – приобщить к здоровому образу жизни как можно больше людей.
Перед стартом всем участникам мероприятия сотрудники ГИБДД напомнили, что пешеходы должны двигаться только по тротуарам, пешеходным, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам.
Пользуясь случаем, они также предупредили, что в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется иметь на верхней одежде предметы со светоотражающими элементами. И призвали взрослых быть примером законопослушных участников дорожного движения для юных пешеходов.
По маршруту следования полицейские рассказали участникам акции о самых частых нарушениях правил пешеходами, объяснили, где и как правильно переходить улицу, двигаться в составе организованных пеших колонн.
Когда маршрут был пройден, участники пешей экскурсии поблагодарили сотрудников ГИБДД и отметили, что они не только улучшили свое здоровье, но получили полезную информацию по безопасному поведению на дороге.
В Бурятии прошли «10 тысяч шагов к жизни»
Общество, Фото:
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