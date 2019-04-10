В Бурятии прошли «10 тысяч шагов к жизни»

В Тункинском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции присоединились ко всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»



Участники мероприятия прошлись по пешему маршруту и повторили правила безопасного поведения на дороге, сообщает УГИБДД по Бурятии.



Основная задача акции – приобщить к здоровому образу жизни как можно больше людей.



Перед стартом всем участникам мероприятия сотрудники ГИБДД напомнили, что пешеходы должны двигаться только по тротуарам, пешеходным, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам.



Пользуясь случаем, они также предупредили, что в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется иметь на верхней одежде предметы со светоотражающими элементами. И призвали взрослых быть примером законопослушных участников дорожного движения для юных пешеходов.



По маршруту следования полицейские рассказали участникам акции о самых частых нарушениях правил пешеходами, объяснили, где и как правильно переходить улицу, двигаться в составе организованных пеших колонн.



Когда маршрут был пройден, участники пешей экскурсии поблагодарили сотрудников ГИБДД и отметили, что они не только улучшили свое здоровье, но получили полезную информацию по безопасному поведению на дороге.



