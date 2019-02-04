В Москве прошёл праздничный вечер в честь Белого месяца

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

2 февраля в московском центре «Открытый мир» состоялся праздничный вечер по случаю наступления Белого месяца



В первый день Белого месяца в Калмыкии отмечают приход весны, а в Бурятии, Забайкалье и Туве – наступление Нового года. Цаган Сар в Калмыкии, Сагаалгаан в Бурятии и Забайкалье, Шагаа в Туве и – самые любимые праздники народов, исповедующих буддизм. Это время молитв и благопожеланий и строительства самых смелых планов на будущее, говорится в сообщении Центра тибетской культуры и информации.



Представитель Его Святейшества Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ Тэло Тулку Ринпоче в связи с задержкой рейса из Улан-Батора не смог лично присутствовать на вечере. Он обратился к собравшимся по телефонной связи, поздравив всех с начало Белого месяца. «Сейчас, когда я буду садиться в самолет, я буду думать и молиться о каждом из вас», – сказал Тэло Тулку Ринпоче.



Всего на праздничный вечер пришли более 400 московских буддистов.



В вечере приняли участие монахи официальной делегации монастыря «Дрепунг Гоманг», находящиеся с визитом в Москве по приглашению фонда «Дрепунг Гоманг Центр». Геше-лхарамба Сонам Чойдар рассказал, как буддисты в Тибете отмечают новогодний праздник и призвал всех на пороге нового года дать себе обещание измениться внутренне – отказаться от вредоносных помыслов и порождать благие. По завершении беседы монахи во главе с Тулку Тензином Гелегом Ринпоче провели праздничный молебен.



По просьбе Тэло Тулку Ринпоче была показана подготовленная им презентация, содержащая ключевые цитаты из Учения Будды.

Организаторами встречи выступили «Молодежное объединение буддистов в Москве» и Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма «Сохраним Тибет».

