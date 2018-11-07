На сетях произошла утечка
Накануне, 6 ноября, в 11:30 для устранения утечки в колодце отключили холодную воду у жильцов дома по улице Смолина, 38.
В 17:02 холодное водоснабжение потребителям было восстановлено. Без воды люди оставались пять с половиной часов. На это время был организован подвоз воды, сообщается в оперативной сводке по городу.
Улан-удэнцы полдня оставались без воды
Общество, Фото:
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