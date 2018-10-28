В Улан-Удэ посадили аллею возле школы имени Алдара Цыденжапова

























В Улан-Удэ высадили аллею кустарников в школе №57 имени Героя России Алдара Цыденжапова. Участие в акции приняли школьники и представители общественной организации «Боевое братство». Всероссийская акция «Герои среди нас» была приурочена ко Дню подразделений специального назначения и посвящена памяти Героев России. Присоединились к мероприятию и участники команды «Молодёжки ОНФ», сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.В августе 2017 года средней школе №57 было присвоено имя Героя России Алдара Цыденжапова. В память о нём в школе создан музей. Алдар – матрос Тихоокеанского флота России, погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, он спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. В ноябре 2010 года он был посмертно удостоен звания Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».В школе имени Алдара Цыденжапова созданы кадетские классы, направленные на патриотическое воспитание. Кадеты также приняли участие в высадке деревьев, а также пообещали в дальнейшем ухаживать за ними.- Вместе с детьми высаживали деревья участники боевых действий, – рассказал участник команды «Молодёжки ОНФ» Алексей Бадмаев. – Встречи с военными всегда интересны для школьников, это возможность узнать об истории, а также о героях, которые совершили подвиг ради людей и нашей страны.