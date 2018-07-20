Глава буддистов России вручил грамоту военному комиссару Бурятии



19 июля Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев вручил почётную грамоту от Буддийской традиционной Сангхи России военному комиссару республики Александру Трубникову в связи со 100-летием создания военных комиссариатов России.



Глава буддистов России и военный комиссар обсудили на встрече различные вопросы и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Александр Юрьевич поблагодарил Пандито Хамбо ламу за сотрудничество, за то, что ламы Сангхи активно участвуют в военно-патриотическом воспитании молодёжи, за подготовку к военной службе молодых спортивных ребят, которые в дальнейшем показывают хорошие результаты на спортивных и других состязаниях среди военнослужащих, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

