В Бурятию из Дагестана приехали дети погибших сотрудников МВД

Они отдохнут на Байкале



Сегодня в аэропорту Улан-Удэ встретили делегацию детей сотрудников МВД по Республике Дагестан, погибших при выполнении служебного долга. МВД Бурятии третий год организовывает для детей из этой республики отдых на побережье Байкала.



Как и прежде, каникулы детей пройдут в детском оздоровительном лагере «Байкальские волны». Две недели проведут здесь 20 мальчишек и девчонок. Вместе с ними будут отдыхать 20 детей из Бурятии, чьи отцы – сотрудники органов внутренних дел - также отдали жизнь при выполнении служебных обязанностей.



За время пребывания в республике дети посетят достопримечательности, познакомятся с традициями и культурой народов, проживающих в Бурятии.



Накануне в Дагестане состоялась встреча министра внутренних дел региона Абдурашида Магомедова с детьми, выезжающими на отдых в Бурятию. Напутствуя ребят перед дорогой, министр от имени личного состава МВД по Республике Дагестан поблагодарил министра внутренних дел по Бурятии Олега Кудинова за приглашение ребят провести каникулы на берегу Байкала. Он пожелал детям узнать много нового и интересного о стране, познакомиться и подружиться с ребятами из другого региона России.



Идея организовать отдых дагестанских детей на берегах Байкала родилась в ноябре 2015 года в ходе визита в Республику Дагестан министра внутренних дел по Республике Бурятия, сенаторов и депутатов Государственной Думы от Бурятии. Тогда делегация из Бурятии встречалась с бойцами сводного отряда полиции республики, находящимися в служебной командировке в Каспийске, сообщает пресс-служба республиканского МВД.



