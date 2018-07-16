В Гусиноозёрске мероприятие пройдёт 30 июля
Бурятская республиканская станция переливания крови организует «Дни донора» для заготовки крови в выездных условиях. В связи с закрытием Гусиноозёрского филиала запланированы выездные дни донора один раз в квартал 30 июля, 3 октября и 13 декабря.
Выездной «День донора» в Гусиноозёрске пройдёт 30 июля с 8.00 до 13.00. Мобильный пункт заготовки крови будет расположен возле администрации города, сообщили в пресс-службе Бурятской республиканской станции переливания крови.
Для того чтобы подготовить потенциальных доноров к предстоящей донации, станция переливания крови практикует ряд ознакомительных лекций для слушателей, где в свою очередь объясняют людям, для кого нужна донорская кровь, как можно стать донором, и какие есть преимущества для донора. Лекции будут проведены 26 июля в организациях города.
В районе Бурятии пройдёт «День донора»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они отдохнут на Байкале
В Гусиноозёрске мероприятие пройдёт 30 июля
Как сообщал «Байкал-Daily», в эти выходные в Этнографическом музее в Улан-Удэ состоялся международный фестиваль «Ночь ёхора»
Общественники провели приём граждан на побережье озера
Местами ожидается град
Он действовал в регионе с 14 апреля
Росший рядом тополь, скорее всего, просто «закатали» в асфальт
Выставка памяти семьи последнего русского императора Николая II откроется в музее истории Иркутска имени А.М. Сибирякова 16 июля
Уже завтра в Улан-Удэ начнут прибывать артисты фестиваля «Голос кочевников»
Турнир соберёт лучших представителей бурятской национальной борьбы
Вопросы о паллиативной помощи можно задать по «горячей линии»
Речь идёт о 8 и 18 числах
За присвоением звания необходимо обращаться в МФЦ
Мужчина полностью признал свою вину
Подтоплены огороды, нарушено транспортное сообщение с селом