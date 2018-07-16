В районе Бурятии пройдёт «День донора»

В Гусиноозёрске мероприятие пройдёт 30 июля



Бурятская республиканская станция переливания крови организует «Дни донора» для заготовки крови в выездных условиях. В связи с закрытием Гусиноозёрского филиала запланированы выездные дни донора один раз в квартал 30 июля, 3 октября и 13 декабря.



Выездной «День донора» в Гусиноозёрске пройдёт 30 июля с 8.00 до 13.00. Мобильный пункт заготовки крови будет расположен возле администрации города, сообщили в пресс-службе Бурятской республиканской станции переливания крови.



Для того чтобы подготовить потенциальных доноров к предстоящей донации, станция переливания крови практикует ряд ознакомительных лекций для слушателей, где в свою очередь объясняют людям, для кого нужна донорская кровь, как можно стать донором, и какие есть преимущества для донора. Лекции будут проведены 26 июля в организациях города.

