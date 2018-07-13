Улан-удэнцев штрафуют за отсутствие договоров на вывоз мусора

7 домовладельцев вызвали для составления протоколов об административном правонарушении



Накануне в Улан-Удэ проведён рейд по проверке и заключению договоров на вывоз твёрдых бытовых отходов в Октябрьском районе. Было охвачено 25 дворов по улицам Мостовая и Городская.



Вручено 7 требований о явке в администрацию района для составления протоколов об административном правонарушении, об этом сообщает управление по информационной политике города.



Коммунальщики напоминают, чтобы избежать возникновения несанкционированных свалок необходимо заключить договоры на вывоз мусора с комбинатом по благоустройству города.



Дополнительные вопросы можно задать по телефонам 27-81-40; 27-81-41; 27-81-39; 23-18-45; 23-23-28.

