7 домовладельцев вызвали для составления протоколов об административном правонарушении
Накануне в Улан-Удэ проведён рейд по проверке и заключению договоров на вывоз твёрдых бытовых отходов в Октябрьском районе. Было охвачено 25 дворов по улицам Мостовая и Городская.
Вручено 7 требований о явке в администрацию района для составления протоколов об административном правонарушении, об этом сообщает управление по информационной политике города.
Коммунальщики напоминают, чтобы избежать возникновения несанкционированных свалок необходимо заключить договоры на вывоз мусора с комбинатом по благоустройству города.
Дополнительные вопросы можно задать по телефонам 27-81-40; 27-81-41; 27-81-39; 23-18-45; 23-23-28.
Улан-удэнцев штрафуют за отсутствие договоров на вывоз мусора
Общество, Фото:
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