Топ резонансных событий 2017 года от приставов Бурятии

Служба судебных приставов Бурятии огласила самые нашумевшие события прошлого года - от съеденного протокола о штрафах до принудительного выселения из квартиры 20 собак



Обязательные работы года



В декабре и январе на борьбу с последствиями обильных снегопадов судебные приставы привлекали правонарушителей. Граждане-дебоширы, водители-лихачи и лица, управлявшие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, по решению суда обязанных поработать на благо общества, расчищали снег в организациях коммунального хозяйства и на объектах социальной инфраструктуры.



Самое большое количество штрафов



Известному улан-удэнскому адвокату пришлось выплатить 109 административных штрафов за нарушение ПДД. Поводом для уплаты задолженностей стал арест внедорожника. После безрезультатного обжалования действий приставов должнику пришлось оплатить 109 штрафов на сумму 94,5 тысяч рублей, исполнительский сбор за несвоевременную уплату штрафов в размере 105 тысяч рублей, стоимость услуг автоэвакуатора и специализированной стоянки в размере 3,4 тысячи рублей – всего около 203 тысяч рублей.



Самая большая компенсация морального вреда - 1,5 млн. рублей



Судебные приставы межрайонного отдела по исполнению особых производств взыскали со строительной компании в пользу жительницы Улан-Удэ и ее детей 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда за смерть супруга.



Несчастный случай на производстве произошёл во время реконструкции автомобильной дороги в одном из районов республики. Мужчину, работавшего машинистом автогрейдера, по трагической случайности задавил его коллега, машинист самоходного катка. В результате полученных травм пострадавший скончался в больнице, в отношении виновного лица возбудили уголовное дело, а вдова в интересах несовершеннолетних детей обратилась в суд о взыскании компенсации морального вреда с работодателя.



Самый быстрый розыск с помощью СМИ



С помощью средств массовой информации и отзывчивых людей судебным приставам удалось за 1 день найти человека, которого они безуспешно пытались разыскать в течение года.



33-летний житель Иркутска вышел на связь с судебными приставами после того, как увидел информацию о себе в многочисленных интернет-источниках. Результатом поиска стало перечисление 120 тысяч рублей компенсации морального вреда с фигуранта уголовного дела, ставшего виновником гибели его родственника.



Самое резонансное «выселение»



Освобождение квартиры от животных. Судебные приставы обязали жительницу Улан-Удэ освободить квартиру от собак, а также привести жилое помещение в надлежащее состояние, устранив запахи и последствия испражнений животных.



Сердобольной женщине, бывшей учительнице, приютившей у себя 20 особей собак, под угрозой принудительных действий пришлось раздать четвероногих друзей в «добрые руки» и в питомник.



Новые полномочия



С 10 ноября 2017 года вступил в силу закон, наделяющий судебных приставов полномочиями по задержанию и доставлению должников по алиментам в правоохранительные органы для привлечения их к административной ответственности.



Первые должники - мужчина и женщина, не выплачивающие алименты, были задержаны в ходе рейдового мероприятия, проходившего в вечернее время. Сотрудники службы составили административные протоколы в отношении супругов. Однако привлечь в этот же день к административной ответственности правонарушителей не удалось из-за завершения работы мирового суда, рассматривающего такие протоколы. По этой причине граждане были доставлены в правоохранительные органы, где они были задержаны на срок до 48 часов. В дальнейшем суд назначил нерадивым родителям обязательные работы на срок до 50 часов каждому.



Самый резонансный арест года



В марте 2017 года судебные приставы межрайонного отдела по исполнению особых производств за многомиллионные долги ОАО «Авиакомпания «Бурятские авиалинии» арестовали 6 самолетов АН-2 и АН-24, 4 вертолета МИ-2 и МИ-8, катер «Волга» и 14 объектов недвижимого имущества.



Самый эксцентричный поступок должника



Не желая платить исполнительский сбор за несвоевременную уплату 9 штрафов, улан-удэнец решил уничтожить документ, съев его. Однако такой эксцентричный поступок только лишь усложнил жизнь молодому человеку.



Пресечь противоправные действия должника смогли подоспевшие судебные приставы из силового подразделения. Такое поведение молодого человека стало поводом для привлечения дебошира к административной ответственности. Кроме того, на место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД, которые составили в отношении правонарушителя административные протоколы по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания.



В итоге незадачливому водителю пришлось оплатить 9 штрафов на сумму 7400 рублей, сбор в размере 9000 рублей. За воспрепятствование законной деятельности судебного пристава должник оплатил штраф в размере 1000 рублей, за несвоевременную уплату административных штрафов —поработал на благо общества на обязательных работах.



Самое социально значимое приостановление деятельности



Приостановление на 60 суток деятельности столовой, расположенной на территории туристического комплекса ООО «Дали-БайкалТур» на побережье озера Байкал, в местности Лемасово.



Поводом для административного приостановления деятельности пункта общественного питания стало массовое отравление детей и взрослых. В ходе эпидемиологического расследования, проведенного сотрудниками Управления Роспотребнадзора по РБ, в столовой индивидуального предпринимателя были выявлены многочисленные нарушения санитарно-гигиенических норм и правил.



Самая творческая акция года



Судебные приставы Бурятии призвали на помощь известных КВН-щиков для того, чтобы с помощью юмора рассказать жителям республики о возможностях сервиса «Банк данных исполнительных производств», позволяющего узнать о долгах.



В результате творческого тандема создан видеоролик, снятый в жанре хоррор (от английского horror – ужас), повествующий о том, что незнание элементарных вещей о своей финансовой дисциплине может закончиться плачевными последствиями в виде мании преследования. Однако печальная история имеет счастливый конец. Достаточно проверить себя с помощью сервиса, как это сделал главный герой, и спокойно жить, пользуясь всеми благами цивилизации: электричеством, горячей водой и даже планировать заграничные путешествия.



Компенсация за нарушение авторских прав



В Бурятии судебные приставы взыскали в пользу известного фотографа свыше 132 тысяч рублей компенсации за нарушение авторских прав.



Обратиться в суд специалист был вынужден в связи с тем, что одно из региональных информационных агентств незаконно разместило фотографии, автором которых он является. Между тем агентство не получало разрешение на использование произведений и их переработку, договор об использовании фотографий не заключался, чем были нарушены авторские права.



Самый масштабный рейд года в отношении нерадивых родителей



Судебные приставы Бурятии посетили по месту жительства 245 недобросовестных родителей, не уплачивающих алименты детям. Рейдовое мероприятие проведено в рамках акции «Судебные приставы – детям», ежегодно проходящей в ведомстве накануне Международного дня защиты детей.



В ходе рейда было взыскано свыше 30 тысяч рублей, наложено 13 арестов на имущество должников, 59 безработных родителей направлены в центры занятости населения для трудоустройства, 34 человека привлечены к административной ответственности.



«Краса года»



Накануне Международного женского дня на сайте одного из республиканских СМИ прошёл конкурс красоты, в котором принимали участие представительницы силовых структур.



Управление Федеральной службы судебных приставов по республике представили Эльвира Батомункина, старший специалист I разряда отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан, и Юлия Панфилова, судебный пристав Советского районного отдела Улан-Удэ.



Уголовное дело года



Заведующая магазином привлечена к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти. Нецензурная брань в адрес судебного пристава обошлась женщине в 10 тысяч рублей и «криминальным пунктом» в биографии.

