Бурятия столкнулась с проблемой поставки стройматериалов на основе гипса

Экономика, Фото: правительство Бурятии

Об этом заявил как сам производитель, так и строительные компании, которые закупали продукцию



Проблемный вопрос по импорту строительных материалов на основе гипса рассмотрели на очередном заседании регионального штаба по обеспечению устойчивой логистики пассажиров и грузов под председательством зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова.



Один из крупных производителей Иркутской области строительных материалов столкнулся с проблемой отгрузки на Дальний Восток, в том числе и в Бурятию. Об этом заявил как сам производитель, так и строительные компании, которые закупали продукцию.



- Примерно 60-70% отгрузок мы осуществляем железнодорожным транспортом. Все вагоны подаются к нам непосредственно на производственные корпуса, однако если взять четыре месяца текущего года, наши потребности в крытых вагонах не удовлетворяются в полном объёме - обеспеченность транспортом от заявленных объёмов составляет не более 60%, - заявил директор филиала ООО «Кнауф Гипс» в Иркутске Владислав Ивашко.



- Задача важная, и решать её нужно оперативно. У нас стройка идёт полным ходом, и любое промедление, в том числе с поставками материалов, отразится на графике работы. Отставаний в строительстве мы не должны допустить. Необходимо выстроить логистическую цепочку, - отметил зампред правительства Евгений Луковников.



Он дал поручение заместителю начальника ВСЖД по региону разобраться и доложить. В случае, если вопрос не решится, проблема будет поднята на уровне центрального аппарата РЖД.



Заседания регионального штаба проводятся еженедельно. На сегодняшний день рассмотрены вопросы готовности пунктов пропуска к открытию государственной границы и вопросы, связанные с длительным прохождением таможенных постов. Решен вопрос по транспортировке продуктов питания в Муйский район и др.



В состав регионального штаба включены все заинтересованные исполнительные органы государственной власти республики, администрации муниципальных образований, представители Федеральной таможенной службы, ФГКУ Росгранстрой, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, ОАО «РЖД», ООО «Аэропорт «Байкал» и представители системообразующих предприятий республики.



Региональный штаб по обеспечению устойчивой логистики пассажиров и грузов под председательством зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова был создан в марте для решения транспортных проблем и разработки оптимальных логистических маршрутов, необходимых для импорта и экспорта продукции в условиях введённых санкций, а также для содействия в организации грузовых перевозок.





По информации пресс-службы инфраструктурного блока правительства Бурятии

