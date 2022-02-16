Модернизация ЦКК в Бурятии получила статус приоритетного проекта

Заявку одобрило правительство РФ



На заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока поддержаны заявки на включение двух инвестиционных проектов в области освоения лесов в перечень приоритетных.



- Правительством России принято решение о запрете экспорта круглого леса. Мы должны предпринять все возможные усилия для того, чтобы поддержать строительство перерабатывающих мощностей. Кроме того, недавно прошло совещание по вопросу развития лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа. Уполномоченные министерства подготовят комплексный план развития лесопромышленного комплекса на территории Дальнего Востока, – отметил зампред правительства и полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



Как напомнил вице-премьер, на Дальнем Востоке реализованы 12 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (пять проектов в Хабаровском крае, по три проекта в Приморском крае и Бурятии, один проект в Амурской области), построены и введены в эксплуатацию предприятия по производству пиломатериалов, плит, шпона, паркета, картона, целлюлозной продукции, биотоплива. В стадии реализации находятся ещё два проекта в Приморском крае и Еврейской автономной области. Фактический объём привлечённых инвестиций в указанные проекты составляет около 41 млрд рублей.



Одобрены заявки на включение двух проектов в перечень приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга России в области освоения лесов: в Бурятии будет проведена комплексная модернизация действующего Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, на Сахалине компания «Евразлес» создаст современное деревообрабатывающее предприятие.



Проект проведения комплексной модернизации ЦКК в посёлке Селенгинск направлен на повышение качества готовой продукции и снижение себестоимости продукции. В частности, планируется увеличение производства тарного картона и бумаги на 40 тысяч тонн в год (со 110 до 150 тысяч тонн в год). В настоящее время уже реализуется программа технического перевооружения (приобретена часть оборудования и техники). Инвестор готов вложить в модернизацию ЦКК более 2,1 млрд рублей. Из них 535,5 млн рублей уже вложены. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



