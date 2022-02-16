 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 февраля

15 февраля

Популярное

Модернизация ЦКК в Бурятии получила статус приоритетного проекта

Модернизация ЦКК в Бурятии получила статус приоритетного проекта
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Заявку одобрило правительство РФ

На заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока поддержаны заявки на включение двух инвестиционных проектов в области освоения лесов в перечень приоритетных.

- Правительством России принято решение о запрете экспорта круглого леса. Мы должны предпринять все возможные усилия для того, чтобы поддержать строительство перерабатывающих мощностей. Кроме того, недавно прошло совещание по вопросу развития лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа. Уполномоченные министерства подготовят комплексный план развития лесопромышленного комплекса на территории Дальнего Востока, – отметил зампред правительства и полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Как напомнил вице-премьер, на Дальнем Востоке реализованы 12 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (пять проектов в Хабаровском крае, по три проекта в Приморском крае и Бурятии, один проект в Амурской области), построены и введены в эксплуатацию предприятия по производству пиломатериалов, плит, шпона, паркета, картона, целлюлозной продукции, биотоплива. В стадии реализации находятся ещё два проекта в Приморском крае и Еврейской автономной области. Фактический объём привлечённых инвестиций в указанные проекты составляет около 41 млрд рублей.

Одобрены заявки на включение двух проектов в перечень приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга России в области освоения лесов: в Бурятии будет проведена комплексная модернизация действующего Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, на Сахалине компания «Евразлес» создаст современное деревообрабатывающее предприятие.

Проект проведения комплексной модернизации ЦКК в посёлке Селенгинск направлен на повышение качества готовой продукции и снижение себестоимости продукции. В частности, планируется увеличение производства тарного картона и бумаги на 40 тысяч тонн в год (со 110 до 150 тысяч тонн в год). В настоящее время уже реализуется программа технического перевооружения (приобретена часть оборудования и техники). Инвестор готов вложить в модернизацию ЦКК более 2,1 млрд рублей. Из них 535,5 млн рублей уже вложены. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Бурятия лесопромышленный комплекс лесопереработка проект ДФО

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ «наэкономили» на ремонт мостов
В Улан-Удэ «наэкономили» на ремонт мостов
Экономика, 16.02.2022
На торгах, по предварительным данным, удалось сэкономить 25 млн рублей
Директор УУАЗ: «Увеличиваем производство и создаём новые условия для работников»
Директор УУАЗ: «Увеличиваем производство и создаём новые условия для работников»
Экономика, 16.02.2022
Улан-Удэнский авиационный завод приступил к масштабному увеличению выпуска вертолётов. Сегодня УУАЗ обеспечивает своим работникам высокий уровень заработной платы, комфортные и безопасные условия труда, социальные гарантии и возможности карьерного и профессионального роста. Подробности – в нашей беседе с директором завода Алексеем Козловым
В Иркутской области дорогу на «Золотые пески» отремонтируют за 407 млн
В Иркутской области дорогу на «Золотые пески» отремонтируют за 407 млн
Экономика, 16.02.2022
Дорога ведёт в популярное туристическое место
Бурятстат заявил об увеличении поголовья домашнего скота
Бурятстат заявил об увеличении поголовья домашнего скота
Экономика, 16.02.2022
Специалисты назвали число коров, овец и свиней в республике
Перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление будет стоить огромных сумм
Перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление будет стоить огромных сумм
Экономика, 15.02.2022
Перевод на электроотопление предусмотрен для горожан, использующих в качестве топлива дрова и уголь
На очистные сооружения на Байкале выделят 3,3 млрд рублей
На очистные сооружения на Байкале выделят 3,3 млрд рублей
Экономика, 15.02.2022
Минстрой утвердил финансирование очистных сооружений на Байкале
В Бурятии на 25% снизились продажи новостроек
В Бурятии на 25% снизились продажи новостроек
Экономика, 15.02.2022
Снижение числа дольщиков связано с подорожанием квартир
В Бурятии спрос на рекрутеров вырос на 70%
В Бурятии спрос на рекрутеров вырос на 70%
Экономика, 15.02.2022
В республике заметна растущая потребность в специалистах по работе с персоналом
Из Бурятии за 11 месяцев уехали почти 2,4 тыс человек
Из Бурятии за 11 месяцев уехали почти 2,4 тыс человек
Экономика, 14.02.2022
В Бурятстате сообщили, куда чаще всего переезжают жители республики
Программу бесплатного переобучения граждан расширили в России
Программу бесплатного переобучения граждан расширили в России
Экономика, 14.02.2022
Переобучиться теперь могут молодые люди в возрасте до 35 лет включительно
В Улан-Удэ приступили к заливке третьей опоры моста через Уду
В Улан-Удэ приступили к заливке третьей опоры моста через Уду
Экономика, 14.02.2022
Работы проводятся с учётом технологических и температурных норм
Через Бурятию из Китая провезли 40 тонн витамина В12
Через Бурятию из Китая провезли 40 тонн витамина В12
Экономика, 14.02.2022
В Наушках за неделю досмотрено более 1300 тонн продукции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^