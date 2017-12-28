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За год в Иркутске родилось более 13 тысяч детей
Экономика, 28.12.2017 17:07 Фото:
Подарки вручили родителям двух девочек, появившихся в конце декабря
В Иркутске в 2017 году зарегистрировано более 13 тысяч новорождённых и более 8 тысяч семейных пар. В завершение года иркутской семьи мэр областного центра Дмитрий Бердников вручил свидетельства о рождении и подарки родителям двух девочек, появившихся на свет в конце декабря.
Сотрудники службы ЗАГС по Иркутской области провели торжественную регистрацию в Иркутском городском перинатальном центре. Михаила Черенкова и Оксану Дутову поздравили с рождением первой дочери Эмили, а в семье Петра и Веры Однороговых дочь София стала третьим ребёнком.
- В нашем городе 2017 год был объявлен годом иркутской семьи. Только в городском перинатальном центре родилось около 8 тысяч детей. Это означает, что город развивается, у него есть будущее. Пусть ваши дети растут здоровыми, радуют вас своими успехами и увидят город таким, каким мы его делаем, в том числе, и для них – красивым и комфортным, - сказал Дмитрий Бердников.
За четыре года с момента открытия нового корпуса городского перинатального центра на свет появилось 37,5 тысячи малышей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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