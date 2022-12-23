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Лошадям в Улан-Удэ требуется срочная помощь

Лошадям в Улан-Удэ требуется срочная помощь
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Конному двору, где помогают восстанавливаться детям, пришлось экстренно переехать

Два года назад в столице Бурятии появился конный двор под названием «Гарцующий пони», где всех желающих обучают верховой езде. А ещё его создатели реализовывают социальный проект «Лошадь в помощь», который становился победителем конкурса президентских грантов. Он направлен на работу с детьми от 3 до 18 лет, оставшимися без попечения родителей или оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Эти ребятишки проходят восстановление в республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних и приезжают на конный двор общаться с лошадками.

Сначала «Гарцующий пони» базировался в 110 микрорайоне, а потом переехал в Южлаг. И вот за неделю до Нового года владельцам конного двора вместе с подопечными опять пришлось сменить место дислокации, причём экстренно.

- Так сложилось, что нам пришлось принять очень сложное решение – уехать с прежнего места срочно, спешно, вот так – в зиму и под самый Новый год, – отмечается на официальной странице «Гарцующего пони». – Не хочется рассказывать о причинах, но, поверьте: ситуация была крайне тяжёлая. Как говорится, от хорошей жизни в спешке не убегают.

Неравнодушные люди временно приютили лошадей, но площадки для занятий теперь нет.

- Соответственно, сейчас мы не работаем, все проекты приостановлены. Решается вопрос о переезде на ипподром. Но чтобы туда переехать, нам необходимы средства для обустройства, – поделились владельцы конного двора.

Они призвали жителей республики помочь любой посильной суммой и указали реквизиты для перевода средств в ВК vk.com/garzponi03.

- Впервые мы обращаемся вот так, с просьбой о помощи, поскольку иных вариантов у нас сейчас просто нет. Мы готовы будем в дальнейшем, когда все обустроим, что-то провести для всех, кто помог. Может, устроить дни открытых дверей или ещё что-то подобное. Придумаем обязательно! Уверены, что мы, безусловно, продолжим работать. У нас много планов на будущее и мы верим, что добрых и отзывчивых людей у нас гораздо больше, – отмечают конники.
иппотерапия лошади

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