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В Бурятии из оборота изъяли 8 тонн некачественной курятины

В Бурятии из оборота изъяли 8 тонн некачественной курятины
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Роспотребнадзор озвучил итоги надзора за качеством и безопасностью мясной продукции с начала года

Управление Роспотребнадзора по Бурятии лабораторными методами исследовало с начала года 386 образцов мясных продуктов и 164 - птицеводческих. По санитарно-химическим, физико-химическим, паразитологическим показателям все исследованные образцы соответствовали нормативам.

Несоответствие мясной продукции обязательным требованиям установлено по микробиологическим показателям в 4,4 % проб, птицеводческой — 4,1 %.

- По всем фактам обнаружения в обороте некачественной мясной продукции принимались меры по приостановлению её реализации с последующей утилизацией или уничтожением, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Всего за девять месяцев этого года из оборота изъято две партии мясной продукции общим весом 21 кг, птицеводческой — шесть партий общим весом 8,4 тонн. 
Роспотребнадзор мясопродукты

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