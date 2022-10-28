В Бурятии из оборота изъяли 8 тонн некачественной курятины

Роспотребнадзор озвучил итоги надзора за качеством и безопасностью мясной продукции с начала года



Управление Роспотребнадзора по Бурятии лабораторными методами исследовало с начала года 386 образцов мясных продуктов и 164 - птицеводческих. По санитарно-химическим, физико-химическим, паразитологическим показателям все исследованные образцы соответствовали нормативам.



Несоответствие мясной продукции обязательным требованиям установлено по микробиологическим показателям в 4,4 % проб, птицеводческой — 4,1 %.



- По всем фактам обнаружения в обороте некачественной мясной продукции принимались меры по приостановлению её реализации с последующей утилизацией или уничтожением, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.



Всего за девять месяцев этого года из оборота изъято две партии мясной продукции общим весом 21 кг, птицеводческой — шесть партий общим весом 8,4 тонн.

