В Улан-Удэ кафе прикрыли из-за отсутствия запаса масок

В кафе нашли нарушения профилактических мероприятий



В Улан-Удэ деятельность кафе «Тургэн хоол», что находится на улице Свердлова, приостановлена на 15 суток. Соответствующее решение вынес Советский районный суд Улан-Удэ 22 декабря.



- В ходе обследования данного кафе выявлены нарушения профилактических мероприятий: отсутствовал необходимый запас средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), нарушен дезинфекционный режим, отсутствовало устройство для обеззараживания воздуха, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.



Суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Назначено наказание в виде приостановления деятельности на срок 15 суток.



Как сообщал «Байкал-Daily», кафе «ЯРоллов» на улице Краснофлотская временно закрыли из-за санитарных нарушений, в том числе насекомых.

