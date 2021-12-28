В кафе нашли нарушения профилактических мероприятий
В Улан-Удэ деятельность кафе «Тургэн хоол», что находится на улице Свердлова, приостановлена на 15 суток. Соответствующее решение вынес Советский районный суд Улан-Удэ 22 декабря.
- В ходе обследования данного кафе выявлены нарушения профилактических мероприятий: отсутствовал необходимый запас средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), нарушен дезинфекционный режим, отсутствовало устройство для обеззараживания воздуха, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Назначено наказание в виде приостановления деятельности на срок 15 суток.
Как сообщал «Байкал-Daily», кафе «ЯРоллов» на улице Краснофлотская временно закрыли из-за санитарных нарушений, в том числе насекомых.
В Улан-Удэ кафе прикрыли из-за отсутствия запаса масок
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 28.12.2021
В кафе нашли нарушения профилактических мероприятий
Бизнес, 28.12.2021
МегаФон более чем в 2 раза увеличил скорость мобильного интернета в местах притяжения туристов на Байкале
Главная цель разработчиков – сохранение культурного наследия
Это самый крупный штраф по отношению к зарубежным IT-гигантам
Законопроект разработало минэкономики
Указ о ковидных послаблениях подписал Игорь Кобзев
Бизнес, 26.12.2021
Вагоны сошли на путях необщего пользования
Бизнес, 25.12.2021
СберМаркет запустил доставку заказов на собачьих упряжках
Концентрация хлора в бассейне оказалась выше допустимой
По результатам опроса, проведённого исследовательской компанией Ipsos, 34% россиян по-прежнему на Новый год мечтают получить в подарок смартфон
Изменения коснулись первоначального взноса при оформлении
Не остались в стороне от беды и городские предприниматели
Банк расширяет возможности рефинансирования для клиентов
Бизнес, 23.12.2021
Исследование представила компания Cloudflare
Бизнес, 23.12.2021
Магазин корейского бренда TONY MOLY не соблюдал профилактические мероприятия