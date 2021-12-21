Поставки произведены в Германию, Швейцарию и Литву
На протяжении 10 лет налажено производство юрт в Бурятии. Улан-удэнская компания осуществляет поставки в Иркутскую область, Забайкальский край, Алтайский край, Калмыкию, Тыву, в том числе за рубеж. Поставки произведены в Германию, Швейцарию, Литву.
- Мне самому удалось принять участие в сборке юрты, 30 минут, и всё – юрта готова. Так наши предки бурят-монголы могли быстро и компактно перемещаться по степи и тайге за скотом, - написал в соцсети руководитель Центра поддержки экспорта Бурятии Руслан Гылыпкылов.
По его словам, в XXI веке актуальность бурятского кочевого дома, как временного жилища не потеряла актуальность.
- Эстетичный вид, легкость конструкций, быстрая сборка и разборка, устойчивость конструкций, не нарушение экологии местности, все эти факторы имеют решающее значение в современном мире, - отмечает Руслан Гылыпкылов.
Круглая юрта, традиционное жилище бурят – это исторически сложившийся образец дома, идеально приспособленный для кочевого образа жизни. Она имеет небольшой вес, быстро собирается и разбирается, в ней жили круглый год. Юрта достаточно устойчивая против ветров за счёт полусферической формы и небольшой высоты, сейсмобезопасная - за счёт подвижной конструкции стен, возможности варьировать площадь. В ней всегда чистый воздух - эти и многие другие свойства юрты складывались в течение 2500-3000 лет.
Бурятские юрты пользуются спросом за рубежом
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