В 2021 Сбер в Бурятии выдал больше потребительских кредитов, чем в 2020

В Бурятском отделении Сбербанка это связывают с восстановлением спроса



По итогам 10 месяцев 2021 года Байкальский банк Сбербанка в Бурятии выдал более 88 тысяч потребительских кредитов, что больше, чем за весь 2020 год. Населением республики оформлены займы на общую сумму свыше 20 млрд рублей (не считая ипотеки и автокредитования). Динамика региона по данному финансовому показателю соответствует общероссийским тенденциям – в целом по стране банк (по данным к 01.10.21 г.) выдал населению свыше 2,1 трлн рублей потребительских кредитов, что на 42% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. И это также превышает объём кредитов, оформленных населением в Сбере в 2020 году.



Рекордные выдачи в регионе пришлись на август-сентябрь 2021 года, когда частные клиенты в Бурятии получили почти 4,6 млрд рублей в виде потребительских кредитов (на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года).



Высокие показатели потребительского кредитования в Бурятском отделении Сбербанка связывают как с восстановлением спроса (клиенты реализуют свои планы, отложенные из-за начала пандемии коронавируса), так и с конкурентным предложением Сбербанка.



- Запросы населения республики на получение потребительского кредита в Сбере растут. Мы видим это по статистическим данным. И у этой положительной динамики несколько причин. Во-первых, жители Бурятии ценят комфорт решения финансовых задач через удобные удаленные каналы обслуживания. В настоящее время, например, семь из десяти потребкредитов в республике оформляется именно дистанционно – через Сбербанк Онлайн. И вторая причина популярности кредитов Сбера – привлекательные условия займа. Банк в этом году сделал для клиентов беспрецедентно интересное предложение по ставке на «Зелёный день», и после него хорошие новости также продолжились – уже в виде Новогоднего предложения по потребительским кредитам. Уверен, что новые возможности в преддверии новогодних праздников помогут жителям региона реализовать свои планы, - заявил Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



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