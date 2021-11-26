Вместо диагностики опасной опухоли врач просто удалил родинку
В Улан-Удэ частная медклиника выплатила пациентке компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей за неверно поставленный диагноз. Об этом случае сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии; название клиники в ведомстве не раскрыли.
Девушка обратилась в частную клинику с жалобой на кровотечения из родинки. Врач принял решение об удалении родинки лазером.
Однако и спустя время после удаления родинки рана не заживала, затем снова начала кровоточить. Девушка была вынуждена обратиться в другую клинику. Там и выяснилось, что у неё меланома – злокачественное образование кожи. А кровотечения были потому, что метастазы уже пошли в лимфоузлы.
Улан-удэнка обратилась в суд с иском к первой клинике из-за ошибочно поставленного диагноза и неверных действий врача. Суд назначил пациентке компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
- Руководству клиники было вручено требование об исполнении судебного решения. Организация добровольно в срок погасила задолженность в полном объёме, - уточнили в УФССП.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом частная медицинская клиника в Улан-Удэ выплатила компенсацию в 100 тысяч рублей мужчине, потерявшему по вине их врача обоняние.
Улан-удэнка выиграла суд у клиники, не распознавшей рак кожи
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