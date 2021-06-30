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Частная клиника выплатила потерявшему обоняние улан-удэнцу 100 тысяч

Частная клиника выплатила потерявшему обоняние улан-удэнцу 100 тысяч
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Пациент лишился обоняния из-за врачебной ошибки во время банальной процедуры

Частная медицинская клиника в Улан-Удэ выплатила пациенту компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе УФССП по Бурятии; название клиники не раскрывается.

Как сообщал «Байкал-Dailу», улан-удэнец обратился за медпомощью в связи с хроническим ринитом. Пациенту назначили процедуру промывания носовых пазух. Однако врач по ошибке взял вместо раствора фурацилина другую жидкость.

В результате мужчина испытал острую жгучую боль в носу. Он получил химический ожог и обширную аллергическую реакцию. Также у него пропало обоняние.

Пострадавший обратился в суд за защитой нарушенных прав. Он требовал компенсацию морального вреда в размере 11 млн рублей. Суд присудил только 100 тысяч.

- В отношении клиники было возбуждено исполнительное производство. В первую очередь судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства медицинского учреждения, находящиеся на расчетных счетах в банках. Затем вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении всего транспортного парка. В результате принятых мер с частной клиники было взыскано 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пациента, - сообщили в УФССП по Бурятии.

Взысканная сумма задолженности перечислена пострадавшему. 
медицинская помощь компенсация
 
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