Пациент лишился обоняния из-за врачебной ошибки во время банальной процедуры
Частная медицинская клиника в Улан-Удэ выплатила пациенту компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе УФССП по Бурятии; название клиники не раскрывается.
Как сообщал «Байкал-Dailу», улан-удэнец обратился за медпомощью в связи с хроническим ринитом. Пациенту назначили процедуру промывания носовых пазух. Однако врач по ошибке взял вместо раствора фурацилина другую жидкость.
В результате мужчина испытал острую жгучую боль в носу. Он получил химический ожог и обширную аллергическую реакцию. Также у него пропало обоняние.
Пострадавший обратился в суд за защитой нарушенных прав. Он требовал компенсацию морального вреда в размере 11 млн рублей. Суд присудил только 100 тысяч.
- В отношении клиники было возбуждено исполнительное производство. В первую очередь судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства медицинского учреждения, находящиеся на расчетных счетах в банках. Затем вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении всего транспортного парка. В результате принятых мер с частной клиники было взыскано 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пациента, - сообщили в УФССП по Бурятии.
Взысканная сумма задолженности перечислена пострадавшему.
Частная клиника выплатила потерявшему обоняние улан-удэнцу 100 тысяч
Бизнес, Фото:
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