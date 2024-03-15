В Забайкалье дети устроили крупный пожар, играя с зажигалкой

Происшествия, Фото: из архива

Поджигателями оказались ученики первого и второго классов



Двое школьников из села Урейск Акшинского района Забайкальского края, играя с зажигалкой, устроили пожар на 1,2 тысячи кв. метров.



- Установлено, что двое учеников первого и второго класса играли с зажигалкой. Сначала они подожгли палку, а уже ей сухую траву. Испугавшись, что ветер стремительно разносит огонь, школьники скрылись с места происшествия, - сообщил в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.



Вычислить юных поджигателей помог их мячик, который они оставили на месте пожара.



Огонь тушили пожарные, добровольная пожарная дружина и местные жители. Несмотря на сильный ветер, общими усилиями удалось предотвратить переход огня на жилые дома.



Сейчас готовятся материалы в полицию для привлечению родителей к административной ответственности. В МЧС отметили, что в прошлом году в Забайкальском крае было выявлено 37 детей-поджигателей.

