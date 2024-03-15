15 марта

14 марта

Популярное

В Забайкалье дети устроили крупный пожар, играя с зажигалкой

В Забайкалье дети устроили крупный пожар, играя с зажигалкой
Происшествия,  Фото:из архива
Поджигателями оказались ученики первого и второго классов

Двое школьников из села Урейск Акшинского района Забайкальского края, играя с зажигалкой, устроили пожар на 1,2 тысячи кв. метров.

- Установлено, что двое учеников первого и второго класса играли с зажигалкой. Сначала они подожгли палку, а уже ей сухую траву. Испугавшись, что ветер стремительно разносит огонь, школьники скрылись с места происшествия, - сообщил в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Вычислить юных поджигателей помог их мячик, который они оставили на месте пожара.

Огонь тушили пожарные, добровольная пожарная дружина и местные жители. Несмотря на сильный ветер, общими усилиями удалось предотвратить переход огня на жилые дома.

Сейчас готовятся материалы в полицию для привлечению родителей к административной ответственности. В МЧС отметили, что в прошлом году в Забайкальском крае было выявлено 37 детей-поджигателей.
пожар Поджог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале под лёд провалились внедорожник и снегоболотоход
На Байкале под лёд провалились внедорожник и снегоболотоход
Происшествия, 15.03.2024
Всего спасатели доставили на берег восемь человек
Строители оставили без света почти 3000 жителей Улан-Удэ
Строители оставили без света почти 3000 жителей Улан-Удэ
Происшествия, 15.03.2024
На период выборов в городе запрещены земляные работы
В Забайкалье дети устроили крупный пожар, играя с зажигалкой
В Забайкалье дети устроили крупный пожар, играя с зажигалкой
Происшествия, 15.03.2024
Поджигателями оказались ученики первого и второго классов
Улан-удэнцев напугал забытый рюкзак
Улан-удэнцев напугал забытый рюкзак
Происшествия, 15.03.2024
На место выезжали взрывотехники Росгвардии
В Иркутской области раскрыли убийство 30-летней давности
В Иркутской области раскрыли убийство 30-летней давности
Происшествия, 15.03.2024
Расправа, как выяснилось, произошла из-за нецензурного оскорбления
В Ангарске водитель Toyota Carina насмерть сбил пешехода
В Ангарске водитель Toyota Carina насмерть сбил пешехода
Происшествия, 15.03.2024
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
В Бурятии неизвестные стреляют по кошкам
В Бурятии неизвестные стреляют по кошкам
Происшествия, 15.03.2024
На днях из одного домашнего питомца достали пулю

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^