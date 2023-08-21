Иркутянин во сне насмерть задавил внука и закопал тело во дворе дома

Закопать тело помогли родственники



42-летний иркутянин обвиняется по ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».



По версии следствия, в ноябре прошлого года мужчина во время сна придавил своего двухмесячного внука. Смерть малыша наступила от асфиксии на месте происшествия. Затем мужчина вместе со своими родственниками закопал тело ребёнка на территории частного дома, расположенного на улице Касьянова в Иркутске.



- О произошедшем сотрудникам правоохранительных органов стало известно лишь спустя полгода. Следователи СК выехали на место происшествия и обнаружили в земле останки потерпевшего, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Сотрудники полиции установили подозреваемого, который не стал отрицать своей причастности к преступлению.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

