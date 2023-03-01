Сумма ущерба составила около миллиона рублей
В Куйтунском районе Иркутской области предстали перед судом четверо мужчин, которые занимались незаконной рубкой деревьев в составе организованной группы.
В феврале 2021 года на территории Куйтунского района, обвиняемые договорились рубить лес без соответствующей лицензии. Для этого 68-летний лидер группы нашёл специальное место для спокойной рубки деревьев и снабдил участников необходимой техникой.
После чего в марте 2021 года 27, 37 и 66-летние подельники спилили деревья, причинив тем самым ущерб лесному фонду на сумму порядка одного млн рублей.
- Для придания законности своим действиям, злоумышленник передал бригаде недействительные документы, а именно договор купли-продажи, акт приёма-передачи и поставки древесины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Куйтунский районный суд признал их виновными по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
Организатору дали 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Остальным местным жителям от 2 лет 6 месяцев до 6 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
В Иркутской области осудили четверых «чёрных» лесорубов
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Чтобы получить выплату, владелице коров пришлось обратиться в суд
Охотники установили опасные металлические петли
Сумма ущерба составила около миллиона рублей
Пассажир получил перелом и травмы позвоночника
У каждого из них при себе было по полкилограмма «травки»
Эти деньги мужчина взял в кредит
Огонь полностью уничтожил дом
Вместе с ней незаконной добычей рыбы занимались ещё две дамы и мужчина
Пожар случился утром
Мужчину отправили в колонию
Смертельно опасное заболевание выявили у двух лисиц
Мужчина задолжал более 200 тысяч рублей
Мужчина оставил иномарку возле запертых ворот
Находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали
Женщина убедила мужа не верить словам аферистов