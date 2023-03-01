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В Иркутской области осудили четверых «чёрных» лесорубов

В Иркутской области осудили четверых «чёрных» лесорубов
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Сумма ущерба составила около миллиона рублей

В Куйтунском районе Иркутской области предстали перед судом четверо мужчин, которые занимались незаконной рубкой деревьев в составе организованной группы.

В феврале 2021 года на территории Куйтунского района, обвиняемые договорились рубить лес без соответствующей лицензии. Для этого 68-летний лидер группы нашёл специальное место для спокойной рубки деревьев и снабдил участников необходимой техникой.

После чего в марте 2021 года 27, 37 и 66-летние подельники спилили деревья, причинив тем самым ущерб лесному фонду на сумму порядка одного млн рублей.

- Для придания законности своим действиям, злоумышленник передал бригаде недействительные документы, а именно договор купли-продажи, акт приёма-передачи и поставки древесины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Куйтунский районный суд признал их виновными по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Организатору дали 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Остальным местным жителям от 2 лет 6 месяцев до 6 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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