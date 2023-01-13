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В Улан-Удэ из-за автомобиля на рельсах парализовало движение трамваев

В Улан-Удэ из-за автомобиля на рельсах парализовало движение трамваев
Происшествия,  Фото:МУП "Управление трамвая"
Вагоны на Гагарина простаивали почти полчаса 

Днём 13 января на улице Гагарина (остановка «Аптека-Баня») в Улан-Удэ произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна машина в итоге оказалась на трамвайных рельсах.

Движение вагонов в сторону микрорайона Шишковка пришлось закрыть с 16:01. Возобновилось оно только в 16:26. Трамваи простаивали почти полчаса.

Подобная авария случилась месяц назад, в середине декабря, на Элеваторе. На пересечении проспекта 50-летия Октября и улицы Чертенкова возле трамвайных путей столкнулись две легковушки. Водители отказывались убирать машины. Простой составил 23 минуты.
 
ДТП трамвай

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