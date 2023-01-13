В Улан-Удэ из-за автомобиля на рельсах парализовало движение трамваев

Вагоны на Гагарина простаивали почти полчаса
Днём 13 января на улице Гагарина (остановка «Аптека-Баня») в Улан-Удэ произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна машина в итоге оказалась на трамвайных рельсах.
Движение вагонов в сторону микрорайона Шишковка пришлось закрыть с 16:01. Возобновилось оно только в 16:26. Трамваи простаивали почти полчаса.
Подобная авария случилась месяц назад
, в середине декабря, на Элеваторе. На пересечении проспекта 50-летия Октября и улицы Чертенкова возле трамвайных путей столкнулись две легковушки. Водители отказывались убирать машины. Простой составил 23 минуты.
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