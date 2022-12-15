Движение трамваев временно было закрыто
Сегодня, 15 декабря, около девяти часов утра в районе остановки «Элеватор» в Улан-Удэ произошло ДТП. На перекрёстке проспект 50-летия Октября – улица Чертенкова возле трамвайных путей столкнулись две легковушки.
- Водители автомобилей отказывались убирать машины. Закрыто движение с Элеватора на «Октябрь» для маршрутов № 1, 7, 4, - сообщили в МУП «Управление трамвая».
В 9:10 движение трамваев восстановлено. Вагоны простаивали 23 минуты.
В Улан-Удэ из-за вредных водителей простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пара сперва скрылась с места аварии, но затем вернулась
Движение трамваев временно было закрыто
Пострадали два человека
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже
Мужчина предстанет перед судом
Мужчина украл стегно весом 20 кг
Мужчина устроил расправу над супругами
Таможенники обратили внимание на мужчину, на котором топорщилась куртка
Дети находились на уроке физкультуры
Его эпицентр находился в труднодоступной местности
Бродячий пёс напал на мальчика весной
Ущерб превысил 24 тысячи рублей
Женщина лишилась и своих, и кредитных денег
Мужчину приговорили к обязательным работам
Проверку провела транспортная прокуратура