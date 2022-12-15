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В Улан-Удэ из-за вредных водителей простаивали трамваи

В Улан-Удэ из-за вредных водителей простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:МУП "Управление трамвая"
Движение трамваев временно было закрыто

Сегодня, 15 декабря, около девяти часов утра в районе остановки «Элеватор» в Улан-Удэ произошло ДТП. На перекрёстке проспект 50-летия Октября – улица Чертенкова возле трамвайных путей столкнулись две легковушки.

- Водители автомобилей отказывались убирать машины. Закрыто движение с Элеватора на «Октябрь» для маршрутов № 1, 7, 4, - сообщили в МУП «Управление трамвая».

В 9:10 движение трамваев восстановлено. Вагоны простаивали 23 минуты.
ДТП трамвай

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