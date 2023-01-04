В селе Бурятии прорвало водовод

Из-за этого в Новокижингинске начались проблемы с холодной водой









Село страдало от аварий весь прошлый месяц. В середине декабря местные жители пожаловались на отсутствие необходимых запасов угля на котельной. В итоге температура в квартирах и соцучреждениях резко упала.





Вскоре Новокижингинск настигло ещё одно коммунальное ЧП. В колодце образовалась течь. В результате нарушена оказалась подача холодного водоснабжения. Под ограничение попали 15 частных домов и один многоквартирный.









Днём 4 января в селе Новокижингинск произошла коммунальная авария. Там прорвало водовод, сообщается в вайбер-группе «Кижинга-инфо.24/7».Сейчас ведутся ремонтные работы в системе холодного водоснабжения. К ним привлекли четырёх сотрудников МУП «Тепловик». Задействовали одну единицу техники. Давление холодной воды в семи частных домах временно снижено.Из-за этого три недели назад даже не открылся детский сад. В школе же пришлось включить обогреватели. Дети приступили к занятиям только в обед. Всё это привлекло внимание главы следственного комитета России Александра Быстрыкина. Он поручил руководителю СУ СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову отчитаться об обстановке в селе. Позже выяснилось, что районные власти давали липовые отчёты о запасах топлива.