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Ещё одна коммунальная авария настигла замерзающее село в Бурятии

Ещё одна коммунальная авария настигла замерзающее село в Бурятии
Происшествия,  Фото:"Кижинга-инфо"
На этот раз возникла проблема с холодной водой

В селе Новокижингинск в Бурятии произошла новая коммунальная авария. Сегодня утром сообщили, что в колодце образовалась течь. В результате была нарушена подача холодного водоснабжения. Под ограничение попали 15 домов частного сектора и один многоквартирный дом.

Днём проводились ремонтных работ по восстановлению холодного водоснабжения. Над устранением течи работали пять человек и две единицы техники. В половине третьего часа дня в группе «Кижинга-инфо.24/7» сообщили, что ремонтные работы завершены. Холодное водоснабжение восстановлено.

Здесь же сообщили о ситуации с отоплением Новокижингинска. Специалисты растопили на котельной дополнительный котёл, так что всего в работе три котла. В ЕДДС района отметили, что запаса угля хватит на пять суток, при суточном расходе 20 тонн.

- Ежесуточно автомобильным транспортом планируется поставка по 100 тонн. Для формирования необходимого запаса угля, в ближайшие дни планируется поставить 430 тонн, - сообщает «Кижинга-инфо».

По итогам проверки Роспотребнадзора решено, что школьники сегодня учатся в дистанционном режиме. Администрация района выделила средства на приобретение 13 обогревателей.



Как сообщал «Байкал-Daily», проблему нехватки угля на котельной подняли на днях местные жители. Они опубликовали тревожное сообщение в соцсетях. Выяснилось, что в квартирах и социальных объектах сильно похолодало: температура упала до 8-10 градусов.

Информация о происшествии заинтересовала председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он дал поручение руководителю следственного управления СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову представить доклад о ситуации.

авария в электроснабжении

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