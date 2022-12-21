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В Иркутской области выясняют причины смерти мужчины, найденного в сгоревшем авто

В Иркутской области выясняют причины смерти мужчины, найденного в сгоревшем авто
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС, СУ СКР по Иркутской области
Следователи проводят доследственную проверку

Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь на 20 декабря на улице Просвещения в городе Братске сгорел автомобиль «Ниссан Сирена». Во время тушения пожарные обнаружили в салоне тело 47-летнего мужчины.

По данному факту начата доследственная проверка. По предварительным данным, пожар произошёл по причине неправильной эксплуатации транспортного средства.

- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти, опрашиваются очевидцы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. 

смерть пожар

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