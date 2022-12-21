В Иркутской области выясняют причины смерти мужчины, найденного в сгоревшем авто

Следователи проводят доследственную проверку
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь на 20 декабря на улице Просвещения в городе Братске сгорел автомобиль «Ниссан Сирена». Во время тушения пожарные обнаружили в салоне тело 47-летнего мужчины
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По данному факту начата доследственная проверка. По предварительным данным, пожар произошёл по причине неправильной эксплуатации транспортного средства.
- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти, опрашиваются очевидцы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Следователи проводят доследственную проверку
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