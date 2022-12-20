О пожаре сообщили очевидцы
Ночью 20 декабря на телефон «101» поступило сообщение о пожаре в жилом районе Гидростроитель в городе Братск Иркутской области. Очевидец сообщил, что на улице Просвещения горит автомобиль.
Когда пожарные прибыли на место, горел Nissan Sirena. В ходе тушения внутри автомобиля было обнаружено тело мужчины.
- По предварительной информации, причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля, из которого водитель не смог выбраться, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
В Иркутской области в сгоревшем автомобиле нашли труп
Происшествия, Фото:
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