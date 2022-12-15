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В Братске ликвидировали крупную коммунальную аварию

В Братске ликвидировали крупную коммунальную аварию
Происшествия,  Фото:t.me/irkobl
Накануне 83 дома лишились отопления

С вечера 13 декабря из-за аварии в системе теплоснабжения в Братске отопление было отключено у 83 домов. Без тепла остались в том числе школы и детсады. Под отключение попали почти 15 тысяч человек.

На сегодня авария уже устранена. Сейчас идет заполнение системы теплоснабжения, сообщает правительство Иркутской области

- Аварийное отключение магистрального подающего трубопровода горячего водоснабжения произошло в результате прорыва на участке теплотрассы. Теплоснабжение было организовано по обратному трубопроводу. Таким образом, в домах и социальных учреждениях поддерживалась плюсовая температура. В пунктах обогрева необходимости не было. Угроза разморозки теплосистемы также отсутствовала, - прокомментировали ситуацию в министерстве жилищной политики и энергетики области.

Для устранения повреждения на подающем трубопроводе были произведены откачка воды из тепловых камер, дренаж в колодцах, сварочные работы. На месте работала аварийно-восстановительная бригада в составе 20 человек, 10 единиц техники. Ситуация с аварией была взята под личный контроль губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
коммунальная авария отключение тепла

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