Сейсмологи сообщили о землетрясении в момент крупного пожара в Ангарске

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в момент крупного пожара на промышленной площадке «Ангарской нефтехимической компании». Об этом сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН) в своем Telegram-канале.
«15 декабря 2022 года в 05:54 по местному времени сейсмостанция Иркутск зарегистрировала сейсмическое событие, которое Байкальским филиалом ФИЦ ЕГС РАН было интерпретировано, как взрыв на расстоянии 40 км, азимут С-З, энергетический класс Кр=9.7 (М=3)», - говорится в сообщении.
Отмечается, что, основываясь на сообщениях СМИ, это событие совпадает по времени с пожаром на нефтезаводе.
Сейсмологи пояснили, что если для этого события применить уравнение макросейсмического поля для землетрясений, то теоретическая интенсивность сейсмических колебаний на расстоянии 40 километров будет равна двум баллам. На расстоянии 10 километров этот показатель составит 4,5 балла, а на более близких интенсивность может быть выше.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар на промплощадке «Ангарской нефтехимической компании» произошёл сегодня утром. Погибли два человека, ещё четверо пострадали.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».
В МЧС сообщили, что предварительной причиной произошедшего является загазованность систем.
На месте работают надзорные органы, в том числе прокурор Иркутской области Андрей Ханько.
- Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.