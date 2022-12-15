Сейсмологи сообщили о землетрясении в момент крупного пожара в Ангарске











В МЧС сообщили, что предварительной причиной произошедшего является загазованность систем.



На месте работают надзорные органы, в том числе прокурор Иркутской области Андрей Ханько.



- Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.





















