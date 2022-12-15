При пожаре на промплощадке Ангарской нефтехимической компании погибли два человека







В Главном управлении МЧС по Иркутской области назвали возможную причину пожара, случившегося на установке промышленной площадки. Ею могла стать загазованность систем технологической установки. По факту произошедшего на предприятии создана специальная комиссия.



Сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии выехали на место для исследования воздуха на содержание загрязняющих веществ. Проверяется территория близлежащих жилых домов. О результатах исследований проб жителей обещали известить, как только они станут известны.





Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 217 УК РФ). На место происшествия выехали следователи-криминалисты отдела криминалистики и первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области. В ходе следствия изымается техническая и иная документация, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.