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При пожаре на промплощадке Ангарской нефтехимической компании погибли два человека

При пожаре на промплощадке Ангарской нефтехимической компании погибли два человека
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Ещё четверо пострадали

Два человека погибли, четверо пострадали при пожаре на промплощадке «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК). Об этом сообщило управление Следственного комитета по Иркутской области.

Как передавал «Байкал-Daily», о крупном пожаре в Ангарске сегодня утром сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Площадь возгорания составила около 2500 кв. метров. На тот момент было известно только о двух пострадавших, о погибших не сообщалось.

- По версии следствия, сегодня около шести часов произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе. В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли, - сообщили в следственном управлении.

 
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 217 УК РФ). На место происшествия выехали следователи-криминалисты отдела криминалистики и первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области. В ходе следствия изымается техническая и иная документация, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.

 
В Главном управлении МЧС по Иркутской области назвали возможную причину пожара, случившегося на установке промышленной площадки. Ею могла стать загазованность систем технологической установки. По факту произошедшего на предприятии создана специальная комиссия.

Сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии выехали на место для исследования воздуха на содержание загрязняющих веществ. Проверяется территория близлежащих жилых домов. О результатах исследований проб жителей обещали известить, как только они станут известны.

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