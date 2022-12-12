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В Бурятии при тушении пожара нашли труп

В Бурятии при тушении пожара нашли труп
Происшествия, 
Личность погибшего устанавливается

Сегодня утром в селе Хоринск в Бурятии произошёл пожар, во время тушения которого нашли тело мужчины.

- Пожар произошёл на улице Заречная. В ходе тушения обнаружено обгоревшее тело мужчины. Его личность устанавливается, - сообщает «Хоринск-инфо».

Информация о случившемся уточняется.

Как сообщал «Байкал-Daily», 4 декабря в Улан-Удэ на улице Павлова в сгоревших кладовках погиб мужчина.

2 декабря в СНТ «Серебряный берег» в Заиграевском районе на пожаре погиб хозяин частного дома.

24 ноября на фермерской стоянке в Закаменском районе скончался мужчина. Он погиб из-за загоревшегося одеяла.

смерть пожар

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