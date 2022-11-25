В Бурятии мужчина погиб под горящим одеялом





Он погиб на кровати из-за загоревшегося одеяла.





- Пожарные подразделения не привлекались, так как обращения о возгорании от жильцов и соседей в пожарную охрану и на единый номер вызова экстренных служб 112 не поступало. Произошло самозатухание пожара, в результате которого огнём повреждено одеяло на площади 1 кв. метр. По предварительным данным, причиной смерти послужило отравление продуктами горения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Одеяло загорелось, так как, вероятно, мужчина курил в постели. На месте работает следственно-оперативная группа.





В Закаменском районе Бурятии на пожаре погиб человек.Пожар произошёл утром 24 ноября в доме на фермерской стоянке, что находится в четырёх километрах от улуса Нурта. Там местные жители обнаружили труп 48-летнего мужчины.