25 ноября

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В Бурятии мужчина погиб под горящим одеялом

В Бурятии мужчина погиб под горящим одеялом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Трагедия произошла на фермерской стоянке

В Закаменском районе Бурятии на пожаре погиб человек.

Пожар произошёл утром 24 ноября в доме на фермерской стоянке, что находится в четырёх километрах от улуса Нурта. Там местные жители обнаружили труп 48-летнего мужчины. 

Он погиб на кровати из-за загоревшегося одеяла.

- Пожарные подразделения не привлекались, так как обращения о возгорании от жильцов и соседей в пожарную охрану и на единый номер вызова экстренных служб 112 не поступало. Произошло самозатухание пожара, в результате которого огнём повреждено одеяло на площади 1 кв. метр. По предварительным данным, причиной смерти послужило отравление продуктами горения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Одеяло загорелось, так как, вероятно, мужчина курил в постели. На месте работает следственно-оперативная группа.

пожар смерть

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