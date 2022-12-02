Тело нашли пожарные
Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании дома в СНТ «Серебряный берег» в Заиграевском районе Бурятии.
На момент прибытия пожарных дом горел изнутри. Внутри приехавшие сотрудники нашли тело мужчины.
- В процессе разведки пожара в доме был обнаружен мужчина без признаков жизни с ожогами рук, предположительно хозяин дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара сгорел матрас и перегородка внутри дома на площади десяти квадратных метров. Через полчаса возгорание был ликвидирован.
На данный момент причина произошедшего устанавливается. На место выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Заиграевскому району.
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 ноября на фермерской стоянке в Закаменском районе скончался мужчина. Он погиб из-за загоревшегося одеяла.
В Бурятии на пожаре погиб хозяин дома
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Тело нашли пожарные
Женщина также хотела «доставить работу полицейским»
В огне погибли курицы, свиньи и козы
Девочку отправили в больницу
Один пассажир попал под пулю, но выжил
Мужчину задержали при получении посылок на почте
На месте работает ремонтная бригада
Травмы получила пассажирка
Наезд произошёл на улице Революции 1905 года
Мужчина резко затормозил перед девушкой-водителем
Конфликт разгорелся из-за сдачи
Наркотики юноша собирал для себя
Он причинил ущерб в 1,5 млн рублей
В двух случаях возгорания произошли из-за проблем с печью
Мужчину будут не только за убийство, но и за избиение своей матери