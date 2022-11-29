Инцидент произошёл центре города
Сегодня утром в Улан-Удэ на улице Смолина столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Тойота Марк II».
По предварительным данным, водителю отечественного автомобиля стало плохо за рулём, и он потерял сознание. 64-летнего мужчину доставили в медицинское учреждение для осмотра, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В самом ДТП пострадавших нет.
Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале службы аварийных комиссаров «Кузов салон». Здесь отметили, что первую медицинскую помощь пострадавшему оказали аваркомы.
Как сообщал сообщили «Байкал-Daily», в июле 2020 года на федеральной трассе «Байкал» кроссовер Mitsubishi Outlander несколько раз въехал в движущийся впереди автомобиль, в котором ехали дети. Перепуганная семья решила, что водитель был в неадекватном состоянии. В полиции Иркутской области, в свою очередь, заявили, что водитель таранил ехавшую впереди машину, так как потерял сознание.
В сентябре 2019 года в центре Улан-Удэ женщина-водитель умерла от остановки сердца за рулём.
В Улан-Удэ водитель потерял сознание за рулём и попал в ДТП
Происшествия, Фото:
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