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В Улан-Удэ водитель потерял сознание за рулём и попал в ДТП

В Улан-Удэ водитель потерял сознание за рулём и попал в ДТП
Происшествия,  Фото:t.me/avarkomks
Инцидент произошёл центре города

Сегодня утром в Улан-Удэ на улице Смолина столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Тойота Марк II».

По предварительным данным, водителю отечественного автомобиля стало плохо за рулём, и он потерял сознание. 64-летнего мужчину доставили в медицинское учреждение для осмотра, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В самом ДТП пострадавших нет.

Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале службы аварийных комиссаров «Кузов салон». Здесь отметили, что первую медицинскую помощь пострадавшему оказали аваркомы.

Как сообщал сообщили «Байкал-Daily», в июле 2020 года на федеральной трассе «Байкал» кроссовер Mitsubishi Outlander несколько раз въехал в движущийся впереди автомобиль, в котором ехали дети. Перепуганная семья решила, что водитель был в неадекватном состоянии. В полиции Иркутской области, в свою очередь, заявили, что водитель таранил ехавшую впереди машину, так как потерял сознание.

В сентябре 2019 года в центре Улан-Удэ женщина-водитель умерла от остановки сердца за рулём.


ДТП

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