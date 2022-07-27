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На трассе «Байкал» потерявший сознание водитель таранил машину с детьми

На трассе «Байкал» потерявший сознание водитель таранил машину с детьми
Происшествия, 
Водитель, который несколько раз таранил машину, попал в больницу

25 июля на федеральной трассе «Байкал» кроссовер Mitsubishi Outlander несколько раз въехал в движущийся впереди автомобиль, в котором ехали дети.

Вероятно, в автомобиле, который таранил Mitsubishi, ехали жители Бурятии, так как они поделились видео в местном телеграм-канале «Весь Улан-Удэ • Бурятия».

 
Сам инцидент произошёл в Слюдянском районе Иркутской области. На записи видно, как водитель пострадавшего автомобиля пытается уйти от столкновения, но Outlander всё равно догоняет машину и врезается в неё.

- Неадекватный водитель многократно таранил нашу машину с тремя несовершеннолетними детьми и скрылся с места происшествия, - рассказал автор видео.

Как выяснилось, у водителя, таранившего автомобиль, не было злого умысла. Он потерял управление, так как ему стало плохо за рулём. Позже его доставили в больницу в бессознательном сознании. Серьёзных последствий удалось избежать благодаря жене плохо почувствовавшего себя водителя.

- По предварительной информации, 65-летнему мужчине, управлявшему кроссовером, внезапно стало плохо, тем же вечером он был доставлен в районную больницу. Избежать более тяжких последствий аварии помогла пассажир автомобиля – его супруга, которая сумела взвести ручной тормоз и прекратить движение машины, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Пострадавших в результате инцидента нет. Машинам нанесён материальный ущерб.

Как сообщал сообщили «Байкал-Daily», в сентябре 2019 года в центре Улан-Удэ женщина-водитель умерла от остановки сердца за рулём. Потерявшая управление машина протаранила четыре припаркованных автомобиля.  

ДТП

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