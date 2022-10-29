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В Бурятии столкнулись «Хонда» и «Тойота»

В Бурятии столкнулись «Хонда» и «Тойота»
Происшествия,  Фото:группа «Селенга-инфо.24/7»
Один из водителей легковушек обратился в больницу, однако после осмотра был отпущен домой

Вчера, 28 октября, около 18.30 часов 69-летний водитель «Хонды» при подъезде к посёлку Новоселенгинск не предоставил преимущество машине «Тойота»: произошло столкновение. Об этом сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».

В результате водитель «Хонды» обратился в Гусиноозёрскую центральную районную больницу. После осмотра мужчина отпущен домой.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Селенгинском районе произошла смертельная авария. Водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в электроопору. Молодой человек в результате аварии скончался.

ДТП

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