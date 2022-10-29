Один из водителей легковушек обратился в больницу, однако после осмотра был отпущен домой
Вчера, 28 октября, около 18.30 часов 69-летний водитель «Хонды» при подъезде к посёлку Новоселенгинск не предоставил преимущество машине «Тойота»: произошло столкновение. Об этом сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».
В результате водитель «Хонды» обратился в Гусиноозёрскую центральную районную больницу. После осмотра мужчина отпущен домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Селенгинском районе произошла смертельная авария. Водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в электроопору. Молодой человек в результате аварии скончался.
В Бурятии столкнулись «Хонда» и «Тойота»
Происшествия, Фото:
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