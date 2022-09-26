Ребёнка госпитализировали в больницу
В Улан-Удэ 11-месячный ребёнок получил термический ожог, обварившись кипятком. Об этом сообщил Территориальный центр медицины катастроф Бурятии.
Бригада экстренного реагирования доставила ребёнка в больницу для дальнейшего лечения.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Медики напомнили простые правила, как обезопасить детей от ожогов:
- Не оставляйте детей без присмотра в тех местах, где они могут получить ожог. Наиболее опасными местами являются кухни, ванные, бойлерные и котельные помещения.
- Ставьте кастрюли и сковороды на дальние конфорки или поворачивайте ручки посуды от края плиты, чтобы ребёнок не мог до них дотянуться.
- Держите горячие ёмкости (в том числе кофе, чай, суп) вне досягаемости ребёнка.
- Чтобы избежать ожога слизистой рта, перед тем, как давать ребёнку еду или питье, убедитесь сами, что её температура не принесёт вреда малышу.
- Не носите младенца на руках во время приготовления пищи или её раздачи.
- В электрическом чайнике кипятите воды столько, сколько потребуется. Электропровод от чайника, как и другие электропровода в доме, убирайте в специальные короба.
- Не переносите горячие жидкости и пищу рядом с местами, где находится ребенок.
В Улан-Удэ 11-месячный ребёнок обварился кипятком
Происшествия, Фото:
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