В Забайкалье предъявили обвинение опекунше по делу о смерти девочки

Женщина лишь на утро показала врачам обварившегося кипятком ребёнка
Прокуратура Сретенского района Забайкальского края провела проверку по факту гибели маленькой девочки от ожогов. Ранее по данному факту следственными органами в отношении опекуна ребёнка возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
Установлено, что вечером 3 сентября 40-летняя жительница Сретенска, находясь в бане вместе с трёхлетней девочкой. Малышка опрокинула на себя таз с кипятком, получив ожоги туловища, рук и ног площадью около 70 % тела.
- Несмотря на тяжесть телесных повреждений, представляющих опасность для жизни и здоровья ребёнка, женщина не организовала оказание ей медицинской помощи, оставив девочку в опасности. В отделение скорой медицинской помощи опекун обратилась лишь в 7 часов 45 минут 4 сентября, где работники лечебного учреждения констатировали смерть малолетней, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Прокуратура направила в следственные органы постановление и материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании женщины по ст. 125 УК РФ «Заведомое оставление без помощи».
По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки следственный орган дополнительно возбудил в отношении опекуна уголовное дело по данному составу преступления.
В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, ход и результаты расследования которых поставлен на контроль в прокуратуре.
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Происшествия, Фото:
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