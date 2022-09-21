21 сентября

20 сентября

Популярное

В Забайкалье предъявили обвинение опекунше по делу о смерти девочки

В Забайкалье предъявили обвинение опекунше по делу о смерти девочки
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Женщина лишь на утро показала врачам обварившегося кипятком ребёнка

Прокуратура Сретенского района Забайкальского края провела проверку по факту гибели маленькой девочки от ожогов. Ранее по данному факту следственными органами в отношении опекуна ребёнка возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Установлено, что вечером 3 сентября 40-летняя жительница Сретенска, находясь в бане вместе с трёхлетней девочкой. Малышка опрокинула на себя таз с кипятком, получив ожоги туловища, рук и ног площадью около 70 % тела.

- Несмотря на тяжесть телесных повреждений, представляющих опасность для жизни и здоровья ребёнка, женщина не организовала оказание ей медицинской помощи, оставив девочку в опасности. В отделение скорой медицинской помощи опекун обратилась лишь в 7 часов 45 минут 4 сентября, где работники лечебного учреждения констатировали смерть малолетней, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Прокуратура направила в следственные органы постановление и материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании женщины по ст. 125 УК РФ «Заведомое оставление без помощи».

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки следственный орган дополнительно возбудил в отношении опекуна уголовное дело по данному составу преступления.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, ход и результаты расследования которых поставлен на контроль в прокуратуре.
Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии водитель погиб в раздавленной фурой «Тойоте»
В Бурятии водитель погиб в раздавленной фурой «Тойоте»
Происшествия, 21.09.2022
«Тойота Калдина» превратилась в груду металла
В пригороде Улан-Удэ пьяный пешеход угодил под автомобиль
В пригороде Улан-Удэ пьяный пешеход угодил под автомобиль
Происшествия, 21.09.2022
Пьяный мужчина переходил дорогу в неположенном месте
В Забайкалье предъявили обвинение опекунше по делу о смерти девочки
В Забайкалье предъявили обвинение опекунше по делу о смерти девочки
Происшествия, 21.09.2022
Женщина лишь на утро показала врачам обварившегося кипятком ребёнка
В Бурятии с утра произошло землетрясение
В Бурятии с утра произошло землетрясение
Происшествия, 21.09.2022
Для обследования территорий задействованы три рабочие группы
В Иркутской области школьница помогла в задержании закладчика
В Иркутской области школьница помогла в задержании закладчика
Происшествия, 20.09.2022
Девушка сообщила о подозрительном парне в полицию
В Бурятии мотоциклист перевернулся на «Урале»
В Бурятии мотоциклист перевернулся на «Урале»
Происшествия, 20.09.2022
У пострадавшего водителя нет прав
Троих Забайкальцев оштрафовали за незаконную добычу золота
Троих Забайкальцев оштрафовали за незаконную добычу золота
Происшествия, 20.09.2022
Нарушителей оштрафовали на сумму более 100 тысяч рублей 
В Бурятии грузовик перевернулся в кювет
В Бурятии грузовик перевернулся в кювет
Происшествия, 20.09.2022
По предварительной информации, авария произошла из-за коровы
Жительнице Бурятии, изрезавшей мужчину ножом, дали 4 года
Жительнице Бурятии, изрезавшей мужчину ножом, дали 4 года
Происшествия, 20.09.2022
Нападавшая сама оказала потерпевшему первую медицинскую помощь
Улан-удэнец получил удар ножом во время ссоры
Улан-удэнец получил удар ножом во время ссоры
Происшествия, 20.09.2022
Мужчину едва не убил его родственник
В Иркутской области перевернулась аэролодка с тремя людьми
В Иркутской области перевернулась аэролодка с тремя людьми
Происшествия, 20.09.2022
Супружеской паре удалось спастись, а их спутник до сих пор не найден
Жительница Иркутской области ножницами и ножом убила бывшего зэка
Жительница Иркутской области ножницами и ножом убила бывшего зэка
Происшествия, 20.09.2022
В момент расправы женщина была в алкогольном и наркотическом опьянении

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^