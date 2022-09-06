Маме ребёнка подозревается в причинении по неосторожности смерти
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в отношении 40- жительницы города Сретенск, чья трёхлетняя дочь погибла в результате несчастного случая.
По данным следствия, 3 сентября около 21 часа женщина находилась в бане. Она оставила таз на лавке, наполненный горячей водой. Её трёхлетняя дочь поскользнулась и, схватившись за таз, опрокинула его на себя.
От полученных ожогов девочка скончалась в больнице на следующий день.
- Следователи приступили к производству необходимых следственных действий. Проведён осмотр места происшествия, допрошены подозреваемая, другие члены семьи, жители села. Назначена судебная медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Забайкалье маленькая девочка умерла, обварившись кипятком в бане
Происшествия, Фото:
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