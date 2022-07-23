На озере Забайкалья спасли пять человек

Происшествия, Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкалью

Инспектора доставили на берег людей с неисправного катера



22 июля в Забайкальском крае от очевидца в инспекторский участок №3 центра ГИМС краевого ГУ МЧС России поступила информация, что на середину озера Арахлей ветром отнесло катамаран с пятерыми отдыхающими на борту. На поиски были направлены инспекторы ГИМС.



Спустя 15 минут старшему государственному инспектору по маломерным судам удалось обнаружить и доставить людей на берег. Их жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, граждан унесло на середину озера из-за неисправности катамарана.



- Вместе с тем отметим, что с начала недели на водоёмах Забайкальского края погибли три человека. Последний случай произошел на реке у села Хара-Шибирь Могойтуйского района, где погиб мужчина 1981 года рождения. Со слов очевидцев, он утонул в результате купания в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкалью.

