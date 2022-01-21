В Бурятии поймали двух «марководов» с фальшивыми правами

Водителей доставили в отделение полиции
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 28 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП в которых пострадали люди, не произошло, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Вчера на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 398 нарушений ПДД. В том числе задержаны 16 водителей с признаками опьянения.
- Также при надзоре за дорожным движением сотрудники ГИБДД остановили два автомобиля Toyota Mark II, водители которых предъявили удостоверения с признаками подделки, - сообщили в Госавтоинспекции.
Водительские удостоверения изъяты. Граждане доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Камеры зафиксировали 650 нарушений ПДД. Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ введены в эксплуатацию восемь новых камер фотовидеофиксации нарушений. Они установлены на улицах и перекрёстках города.
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Происшествия, Фото:
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