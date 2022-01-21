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В Бурятии поймали двух «марководов» с фальшивыми правами

В Бурятии поймали двух «марководов» с фальшивыми правами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водителей доставили в отделение полиции

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 28 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП в которых пострадали люди, не произошло, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Вчера на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 398 нарушений ПДД. В том числе задержаны 16 водителей с признаками опьянения.

- Также при надзоре за дорожным движением сотрудники ГИБДД остановили два автомобиля Toyota Mark II, водители которых предъявили удостоверения с признаками подделки, - сообщили в Госавтоинспекции.

Водительские удостоверения изъяты. Граждане доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Камеры зафиксировали 650 нарушений ПДД. Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ введены в эксплуатацию восемь новых камер фотовидеофиксации нарушений. Они установлены на улицах и перекрёстках города.


ГИБДД водительские удостоверения поддельные документы

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