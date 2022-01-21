В Улан-Удэ установили восемь новых дорожных камер



Уже завершён монтаж оборудования и настройка программного обеспечения.



Адреса установки и типы фиксируемых нарушений:



1. ул. Дальневосточная (вблизи остановки общественного транспорта «Тэнгэри») – превышение скоростного режима;



2. ул. Воровского, д.27 – непредоставление преимущества в движении пешеходам;



3. ул. Комарова, д.81 – превышение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения;



4. ул. Трубачеева, д.148 – превышение скоростного режима, непредоставление преимущества в движении пешеходам, проезд на запрещающий сигнал светофора, заезд за стоп-линию;



5. ул. Забайкальская (вблизи дома № 2Б/1) - непредоставление преимущества в движении пешеходам, превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения;



6. ул. Забайкальская (вблизи дома № 22/1) – превышение скоростного режима;



7. ул. Революции 1905 года (вблизи остановки общественного транспорта «ЖД вокзал») - превышение скоростного режима, непредоставление преимущества в движении пешеходам, проезд на запрещающий сигнал светофора, заезд за стоп-линию;



7. перекрёсток пр. Строителей – ул. Жердева – ул. Тобольская – нарушение правил проезда перекрёстка.





Госавтоинспекция Бурятии сообщила о введении в эксплуатацию новых камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Восемь стационарных комплексов установлены на улицах и перекрёстках Улан-Удэ.