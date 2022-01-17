Мать оставила малышей одних в доме
В Бурятии сохраняется сложная пожароопасная обстановка. С начала года произошло 108 пожаров, при которых получили травмы 14 человек. Одними из главных причин возникновения пожаров по-прежнему являются неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении, нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования.
По словам заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Виктора Чупрова, большинство погибших на пожарах – 12 человек – находились в состоянии алкогольного опьянения.
- В пятницу в селе Бичура произошёл пожар в жилом доме. В результате пожара обнаружено тело мужчины 1984 года рождения без признаков жизни. В ходе обстоятельств и проверки установления причин пожара установлено, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. В начале пожара находился на кровати с непотушенной сигаретой. И когда уже начало гореть постельное бельё, тлеть и гореть одежда, попытался спастись, но не получилось, - рассказал Виктор Чупров.
Благодаря бдительным соседям удалось спасти детей в городе Кяхта, где мать оставила ночью двоих детей в возрасте двух и трёх лет одних. Малыши захотели поесть, поставили на плиту сковороду, чтобы разогреть еду, но заигрались.
Почувствовав запах дыма, они попросили о помощи. Соседи тут же вызвали пожарных, которые спасли детей.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отмечается снижение по количеству погибших на пожарах. Однако на один смертельный случай больше, и на восемь травмированных больше, чем год назад.
В Бурятии проголодавшиеся дети случайно устроили пожар
Происшествия, Фото:
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